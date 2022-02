Andressa Suita surge produzida no camarim e arranca suspiros da web com visual poderoso

No camarim, Andressa Suita mostra antes e depois de mega produção e impressiona fãs com resultado final

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h01

Nesta quinta-feira, 10, Andressa Suita (33) arrancou suspiros dos internautas ao mostrar o antes e depois de uma super produção.

Com sua equipe no camarim, a modelo apareceu de cara lava sendo preparada para mais um trabalho, trocando rapidamente para sua poderosa versão com cabelo e make impecáveis.

“A gente trabalha, mas se diverte fazendo trends também”, escreveu ela na legenda da publicação, que faz parecer que a transformação aconteceu num segundo.

Os fãs logo apareceram nos comentários para exaltar a beleza da morena. “Muito linda”, disse um. “Maravilhosa”, declarou outro. “Imagina ser perfeita assim”, brincou mais um.

Além do sucesso com o visual, Andressa também encanta a web registrando a rotina ao lado dos filhos, Samuel (3) e Gabriel (4), fruto do ex-casamento com Gusttavo Lima (32).