Andressa Suita surge com maquiagem impecável e fã diz: 'Barbie humana'

Fãs ficam surpresos com a maquiagem caprichada de Andressa Suita para nova foto: 'Uma boneca'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 16h26

A modelo Andressa Suita (34) caprichou na escolha da maquiagem para um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a musa surgiu com a make impecável, com direito a pele perfeita e olhos destacados, ao posar ao lado de uma janela com blusa pink.

“Make e hair para hoje”, disse ela na legenda do clique.

Nos comentários da foto, os fãs chegaram a compará-la com uma boneca famosa. “Barbie humana!”, disse um internauta. “Deusa demais”, escreveu outro. “Minha Barbie”, declarou outro. “Uma boneca”, comentou mais um.

Andressa Suita e o marido, Gusttavo Lima

No último final de semana, Andressa Suita agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto com seu marido, o cantor Gusttavo Lima. O artista apareceu dando um beijo carinhoso na amada nos bastidores de um show.

Os dois reataram o casamento há pouco tempo e estão vivendo juntos novamente. Eles são pais de dois meninos, Gabriel e Samuel.