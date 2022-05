Andressa Suita posa de roupão e rouba a cena na web: "Lindíssima"

A influenciadora está curtindo o descanso em Amsterdã e compartilhou um clique especial na web

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 13h00

Nesta quinta-feira, 12, a influenciadora Andressa Suita (34) compartilhou um clique de roupão e encantou a web.

A influenciadora está aproveitando uma viagem especial para Amsterdã, na Holanda e tem compartilhado as fotos especiais dos passeios em seu perfil no Instagram.

Começando o dia, Andressa surgiu de roupão no Instagram e escreveu: "Bora começar nosso dia!", diz e legenda do post.

Nos comentários, fãs e amigos de Andressa enalteceram a beleza da modelo: "Lindíssima", disse um. "Beleza de milhões", comentou outro. "Perfeita! Aproveita a viagem", escreveu o terceiro.

Veja o clique de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima se declara para Andressa Suita no Dia das Mães: ''Uma mãe tão incrível''

No último domingo, 8, Dia das Mães, Gusttavo Lima (32) atualizou as suas redes sociais com uma declaração para Andressa Suita (34).

Celebrando o Dia das Mães, o cantor compartilhou lindas fotos com a amada com os filhos Gabriel (4) e Samuel (3), e fez uma homenagem nessa data especial.