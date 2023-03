Andressa Suita muda o visual durante viagem para Paris e exibe o resultado

Novo visual! Andressa Suita corta o cabelo e aparece com novo visual em vídeo nas ruas de Paris

A modelo Andressa Suita está com novo visual! Durante viagem para Paris, na França, a estrela decidiu mudar os seus cabelos e arrasou no vídeo para revelar a transformação.

A esposa de Gusttavo Lima gravou um vídeo caminhando pelas ruas de Paris com um look com capuz. Então, ela tirou o capuz e revelou o novo corte do cabelo. Ela surgiu com os fios mais curtos e na altura dos ombros.

Nos comentários do Instagram, a loira recebeu vários elogios para a sua transformação. “Eu acho ela uma das mais bonitas do Brasil. Linda de verdade”, disse um seguidor. “Essa mulher é perfeita”, comentou outro. “Bonita de qualquer jeito”, declarou mais um.

Antes e depois do visual de Andressa Suita - Foto: Reprodução / Instagram

