Andressa Suita aposta em look fashionista e surpreende: "Muito estilo"

Influenciadora Andressa Suita deixou a web impressionada ao mostrar o look futurista

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 08h58

No último domingo, 3, a influenciadora Andressa Suita (34) surpreendeu a web ao posar com um look fashionista nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Andressa compartilhou uma série de fotos mostrando uma produção diferente.

Para o domingão especial, a influenciadora apostou em um look all black, um conjunto com calça e blazer de couro. E completando toda a produção, Andressa surgiu com um penteado e um óculos futurista.

E não demorou para os fãs e amigos de Andressa marcarem presença nos comentários da publicação: "Perfeita demais", comentou um. "Ela não tá para brincadeira", brincou outro. "Muito estilo", destacou o terceiro.

Durante um passeio de barco, Andressa Suita e Gusttavo Lima divertiram os seguidores no último sábado, 2, ao dividirem um vídeo dançando uma música do cantor.

Confira o look de Andressa Suita: