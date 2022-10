Andressa Ferreira Miranda exibe o bronzeado perfeito em vídeo de biquíni branco

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda arranca suspiros dos fãs com vídeos dos bastidores de novo ensaio fotográfico com look mínimo

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h07

A influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda, que é a esposa de Thammy Miranda, elevou a temperatura das redes sociais ao surgir de biquíni branco cavado. A musa compartilhou um vídeo com os bastidores de um ensaio fotográfico que fez na praia.

Nas imagens, ela exibiu o seu corpo sarado e musculoso, com direito à marquinha do biquíni aparecendo. O modelito destacou o bronzeado perfeito do corpo dela. Inclusive, ela caprichou nas poses para as fotos.

“A vida só vai mudar quando você tiver um compromisso maior com os seus sonhos do que com a sua zona de conforto. Faz sentido para você?”, disse ela na legenda.

Andressa Ferreira Miranda conta sobre sua boa forma

Recentemente, Andressa Ferreira Miranda revelou o que faz para retomar a forma física após a gravidez do filho Bento, de dois anos.

"Na minha gestação eu engordei mais de 20 kilos, e muita gente fala eu fiz lipolad pós nascimento do meu filho, o que eu realmente fiz? foram escolhas certas diárias e constantes… dietas sustentáveis…", comentou que não fez plásticas para recuperar a barriga seca.

"Deixei de comer o que todo mundo sabe que além de engordar faz mal pra saúde… sempre amei estilo de vida saudável, pra mim não é sacrifício. Mas as pessoas que não conseguem atingir seus resultados preferem pensar que o outro conseguiu porque fez cirurgia só pra não lidar com suas próprias frustrações!", desabafou sobre ser acusada de fazer procedimentos para ficar sarada.

