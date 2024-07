Andréia Sadi surge magérrima e deixa a barriga de fora

Mãe de gêmeos, Andréia Sadi celebra a mudança em seu corpo após a gestação e diz que voltou a usar roupas da época da faculdade

A apresentadora Andréia Sadi, da GloboNews, surpreendeu ao aparecer magérrima em uma nova selfie nas redes sociais. A jornalista contou que recuperou o seu corpo de antes da gravidez dos gêmeos Pedro e João, que estão com 3 anos.

Na imagem, ela apareceu mais magra e com a barriguinha de fora ao usar uma roupa que tem desde a época da faculdade. Na legenda do post, ela refletiu sobre a mudança em sua forma física nos últimos tempos.

"Das memórias afetivas da gravidez gemelar, amo resgatar roupas que comprei ainda na faculdade (si, taurina leal até a roupas, me deixem) e que obviamente não conseguia mais colocar porque, né, ocupada por Pedro e João, e ver que voltei a usar 3 anos depois, tipo essa. Mas resgate de roupa é só simbólico, claro. O resgate a longo prazo é da mulher, da pessoa que passou boa parte dos primeiros anos dos babies se deixando para depois- e tudo certo, tudo ótimo, faria tudo de novo por eles mil vezes. E paramentada com aquele uniforme coque no cabelo, o sutiã (gênio, gratidão eterna) de amamentação (dupla), e moletom delicioso e prático para vômitos e refluxos. Por tudo isso, só as mães entendem a dor, delícia e alegria de, um dia, se olhar e voltar a se enxergar como mulher, cada uma no seu tempo, na sua realidade", disse ela.

Andréia Sadi posa com os filhos durante trabalho

Recentemente, Andréia Sadi encantou ao compartilhar cliques de sua rotina com seus filhos gêmeos, João e Pedro, de dois anos de idade. Discreta com sua vida pessoal, na manhã ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas na companhia dos herdeiros.

Trabalhando em home office, a comunicadora deixou o glamour de lado e fez questão de mostrar a vida real da maternidade como ela é. Andréia chamou a atenção ao aparecer, sem maquiagem, com a cara lavada e com os filhos no colo, enquanto trabalhava de casa. "'Baby office', 'Como você dá conta de tudo?'. Assim: não dando", disse ela em um trecho da publicação.