Andréia Horta rouba a cena ao surgir toda produzida em bastidores: ''Mulherão''

Atriz Andréia Horta posta registro nos bastidores de nova novela em que aparece com longos cabelos e maquigem e brinca sobre exposição

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 13h09

A atriz Andréia Horta (38), que costuma ser discreta, deixou os seus seguidores babando nas redes sociais nesta quinta-feira, 23!

Com novo visual após o sucesso de Lara na novela Um Lugar Ao Sol, a artista compartilhou os bastidores de seu novo trabalho nas telinhas.

A famosa estará no elenco da quarta temporada de A Divisão, série que está no catálogo do Globoplay, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut. Na trama, a atriz viverá a madrasta de um rapaz sequestrado.

Em seu feed no Instagram, Andréia postou um vídeo exibindo sua produção. Nas imagens, ela aparece com os longos fios com luzes loiras e maquiada e brincou sobre a exposição.

"As pessoas me falam assim: 'tem que postar mais, tem que postar, tem que se expor'", disse ela no registro. Na legenda da publicação, Andréia escreveu: "Prefiro não".

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "Prefiro simmmm", disse José Loreto. "Que mulher é essa?", "Para de me seduzir", "Mulherão", "Que poderosa", "Que mulher linda, belíssima", "Pediu pra ser linda e entrou na fila 10 vezes", "Deusa", "Espetáculo", elogiaram.

Andréia Horta celebra indicação de melhor atriz em prêmio

Recentemente, Andréia Horta foi indicada a melhor atriz no Prêmio do Cinema Brasileiro e concorre ao lado de grandes nomes da atuação, entre eles Adriana Esteves (52), Débora Falabella (43), Dira Paes (52) e Marieta Severo (75). Na web, a atriz fez questão de celebrar a indicação: "Feliz demais por estar indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro ao lado dessas atrizes que admiro tanto!".

Confira o registro de Andréia Horta toda produzida: