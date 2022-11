Andréia Horta posta foto de biquíni e incendeia a internet: ‘Mais gostosa do mundo’

Atriz Andréia Horta aparece tomando sol de biquíni preto e deixa seguidores babando com corpão

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 18h58

Neste sábado, 12, a atriz Andréia Horta (39) decidiu incendiar a internet! Dona de uma beleza impressionante, e um corpo mais chocante ainda, ela deixou os seguidores tontos aAo aparecer em suas redes sociais de biquíni tomando sol, a morena arrancou elogios de seus seguidores, que ficaram babando no corpão da artista.

Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, a atriz aparece tomando alguma coisa enquanto toma sol, aproveitando o sabadão. Usando um biquíni preto tomara que caia, a morena ostenta o corpão que Deus lhe deu.

Nos comentários, os seguidores ficaram malucos com a foto. “A atriz mais linda e gostosa do mundo”, exaltou uma fã. “Difícil ver uma ‘horta’ bem cuidada!”, brincou outro internauta. “Tem pessoas que são impressionantes, umas belezas desbalanceadas”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Andréia Horta que deixou seus seguidores babando no corpão da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AndréiaHorta (@aandreiahorta)



Andréia Horta esbanja sensualidade ao ser clicada pelo namorado

Dona de beleza estonteante, a atriz Andréia Horta roubou a cena nas redes sociais ao ser clicada pelo namorado! A artista posou para o namorado, o ator Ravel Andrade (28), que é irmão do também ator Júlio Andrade (46), o médico Evandro da série Sob Pressão, em registros cheios de sensualidade. Nas imagens, a estrela apareceu usando um look all black. De calça de veludo e blusa de alcinha com detalhes em renda, ela surgiu de costas, empinando o bumbum na lente da câmera e elevou a temperatura. No outro clique, Andréia posou sentada em um sofá, com um singelo sorriso no rosto.

Vale ressaltar que Andréia e Ravel assumiram o relacionamento em abril deste ano. Antes, Andréia era casada com o ator e comediante Marco Gonçalves (41), de quem se separou em setembro do ano passado.