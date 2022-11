Andréa Beltrão exibe sua beleza natural em dia na praia

De biquíni preto, Andréa Beltrão renova o bronzeado ao curtir a manhã de sol no Rio de Janeiro

A atriz Andréa Beltrão (58) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 23, para renovar o bronzeado. A estrela fotografada enquanto se divertia em uma praia carioca e exibia sua beleza natural.

A artista apareceu só de biquíni preto básico e deixou à mostra sua boa forma após se refrescar no mar.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, de 2021.

Recentemente, Andréa Beltrão contou que não tem medo do envelhecimento e gosta mais de si mesma hoje em dia. "Tenho medo dessa coisa dermatológica, de virar algo que não sou, não me reconhecer. Me acho tão bem... Me olho no espelho e me acho tão bonita. Não penso “nossa, estou com 58 anos”, mas, “pô, estou legal hoje, essa roupa ficou boa”. Muitas vezes, me acho mais bonita hoje", disse ela para o jornal Extra.

Confira as fotos de Andréa Beltrão na praia:

Fotos: Dan Delmiro / AgNews