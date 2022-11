André Luiz Frambach publica foto saindo do mar e se declara para Larissa Manoela

Após polêmica criada por internautas, André Luiz Frambach publicou fotos sem camisa na praia e ainda se declarou para a namorada Larissa Manoela

Nesta segunda-feira, 21, André Luiz Frambach (25) deixou seus seguidores babando ao publicar uma série de fotos em que aparecia saindo do mar.

O ator de “Cara e Coragem” foi ao seu Instagram compartilhar fotos, tiradas por sua namorada Larissa Manoela (21), em que aparecia descamisado e com os pés na areia.

Na legenda da publicação, o astro se declarou para a amada: “Quando tô voltando da água e me deparo com o sorriso mais lindo do mundo, tirando foto minha... como finge naturalidade? Não finge né”.

Nos comentários, Larissa também se declarou para o namorado: “Você é o motivo desse sorriso sabia? Te amo”.

Os fãs do ator da novela das 19h também adoraram as fotos e exaltaram sua beleza nos comentários! “É muito lindo esse homem”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Gato demais”.

Na semana passada, Larissa Manoela e André Luiz Frambach foram às redes sociais comemorar o aniversário de namoro. Larissa comentou em um post, que começou a se relacionar com o ator há um ano e seis meses.

Porém, os fãs notaram que as datas da primeira ficada dos dois e término do ator com ex, Rayssa Bratillieri (25), não batem. Os seguidores recordaram que em maio de 2021, que seria a data de quando Larissa e André começaram a se relacionar, ele ainda namorava Rayssa.