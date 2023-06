Ana Paula Siebert nega harmonização facial ao surgir com o rosto diferente: “Não gosto”

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, negou ter feito harmonização facial, após ser questionada por seus seguidores na internet

A influencer Ana Paula Siebert, de 35 anos, apareceu para negar que tenha feito harmonização facial após ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais no último fim de semana. A esposa de Roberto Justus, afirmou que sua aparência é o resultado de uma rotina de intensos cuidados com a pele, alinhada com uma alimentação regrada.

"Eu gosto de laser, botox, estimuladores de colágeno... Mas nada que mude o 'formato' do rosto", afirmou a loira por meio de suas redes sociais, ao revelar que não abre mão de estar por dentro do universo de skincare.

"Eu estava falando essa semana que recebi algumas perguntas perguntando se fiz algo no meu rosto... Eu não uso preenchimento no rosto, pois não gosto de nada que aumente o volume! Então: não fiz nenhuma harmonização facial", assegurou.

Vale ressaltar, que há pouco tempo atrás Ana Paula Siebert se revoltou com um seguidor após ser taxada de interesseira por seu casamento com Justus. "Se sente esperta ou inteligente? Afinal, deu sorte na escolha do rico né, já que você não é!".

Sem papas na língua, Siebert não poupou argumentos para responder. "Não nasci rica, mas nasci esperta/inteligente/esforçada o suficiente para construir meu patrimônio. Trabalho desde os 14 anos... e ainda tive a sorte de encontrar um homem que além de ser um companheiro incrível, me abriu muitas portas e me apoia em tudo. Hoje eu não preciso financeiramente do meu marido, quando eu comecei a namorar ele, precisava muito mais", explicou.

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert exibe closet luxuoso na mansão em que vive com o marido

Ana Paula Siebert esbanjou estilo e boa forma no espelho do closet milionário de sua mansão em São Paulo! Há algumas semanas atrás, a esposa do empresário Roberto Justus fez um clique para exibir seu look preto nada básico e além de chamar atenção com sua boa forma, impressionou com o local onde guarda suas roupas.

Todo de vidro e em tons claros, o cômodo que possui um amplo espaço apareceu repleto de itens de grife, enquanto a modelo se destacou em primeiro plano com sua beleza e mostrou ter muito bom gosto ao aparecer de blazer cropped e calça alfaiataria no ambiente.