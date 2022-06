Ana Paula Padrão surpreende ao surgir de micro shorts jeans em meio à natureza

Apresentadora Ana Paula Padrão compartilhou foto admirando a natureza e chamou a atenção com look curtinho

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 11h27

A apresentadora Ana Paula Padrão (56) encantou ao mostrar um momento de sua intimidade fora das telinhas.

Nesta segunda-feira, 20, a jornalista compartilhou uma foto admirando a natureza e chamou a atenção com o look usado no momento.

Apoiadora das mulheres usarem a roupa que desejarem independente da idade, Ana Paula Padrão deu um show de beleza ao surgir de shortinhos jeans e tênis brilhantes com salto.

"Contemplação nunca foi meu ponto forte - ansiosos entenderão. Mas aqui na roça, de frente pra montanha ainda intocada, aqueles 10 minutos rendem. Você é mais do campo ou da praia?Da contemplação ou do corre", escreveu ela.

Nos comentários, não faltaram elogios para a comunicadora. "Gata no palco e no campo", disseram. "Maravilhosa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Ana Paula Padrão roubou a cena ao surgir plena de maiô. Discreta, ela encantou ao mostrar fotos com o marido e a enteada.

Ana Paula Padrão esbanja beleza em meio à natureza; veja: