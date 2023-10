Ana Maria Braga surpreende com mudança drástica no visual: “Do nada”

Ana Maria Braga impressiona público ao apostar em cabelo azul para apresentar o ‘Mais Você’; entenda o motivo por trás da mudança

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público nesta terça-feira, 10, ao passar por uma transformação radical em seu visual. A comandante do programa matinal da Globo, o 'Mais Você', surgiu irreconhecível com os fios mais longos e tingidos de azul, deixando para trás seu clássico cabelo curto e loiro.

Em conversa com o Louro Mané, a comunicadora explicou que a cor eleita é uma manifestação para pedir paz em meio aos recentes conflitos no mundo: "Seus cabelos azuis são sinal de paz e harmonia", disse o mascote, que também apostou em uma peruca azul para combinar com a apresentadora. “É para isso mesmo”, disse Ana.

Na sequência, a comandante da atração contou que foi desafiada a mudar o visual por uma das marcas patrocinadoras do programa: “Eu adoro um desafio, né? Por isso que eu estou com esse look especial, cabelo todo azul, além de ser paz, né?”, Ana Maria revelou sua intenção ao surgir com o novo visual diferentão.

Na web, a mudança da apresentadora não passou despercebida, e vários internautas expressaram sua surpresa ao ligarem a televisão e se depararem com uma nova versão de Ana: “Do nada a Ana Maria Braga de cabelo azul, não entendi nada”, disse um admirador do programa. "Muito diva”, disparou outro. “Ana está maravilhosa nesse cabelo azul”, exaltou mais uma fã.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a comunicadora encarna um visual diferente para comandar sua atração. Ana Maria entrou na tendência ‘Barbiecore’ e surgiu belíssima com um conjunto de blusa e saia cor-de-rosa. Ela ainda elegeu um chapeuzinho e uma peruca loira longa para falar sobre o filme da boneca em julho deste ano.

