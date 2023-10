Ana Hickmann impressiona ao mostrar procedimento estético para retirar gordura localizada

Nas redes sociais, a apresentadora Ana Hickmann deu detalhes sobre o procedimento estético que realizou

Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para mostrar o tratamento estético que realizou em sua barriga. Ela confessou que mesmo satisfeita com seu corpo, algumas gordurinhas estavam incomodando.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, postou uma sequência de fotos em uma clínica estética, e mostrou a profissional realizando o tratamento para eliminar a gordura localizada e a flacidez.

"Eu gosto do que vejo no espelho, mas sempre tem uma gordurinha aqui e outra ali que incomoda, né?! Depois que cheguei aos 40, essa região começou a aparecer mais do que eu gostaria. Sei que muitas mulheres se sentem assim", confessou ela no começo da legenda.

Em seguida, a apresentadora falou sobre o procedimento. "Essa caneta pressurizada cuida disso. Ela trata a gordura localizada e a flacidez, com a aplicação de enzimas e ativos para tratamento. Eu amo!!! E é muito tranquilo, gente. Não tem agulha e é muito confortável de fazer. Sinto os resultados já nas primeiras sessões", garantiu Hickmann, finalizando a publicação.

Recentemente, Ana revelou que sofre com varizes nas pernas e faz tratamento contra o problema. "Sofro com isso há muito tempo. Minha mãe operou duas vezes. Eu estou falando de 30 anos atrás. Minhas duas avós sempre sofreram muito com isso. A questão hereditária e genética pesa bastante", contou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann lança reality inclusivo com modelo trans

Recentemente, Ana Hickmann lançou o Beleza Com Diversidade, no Youtube. O programa mostra a apresentadora em busca de uma mulher fora dos padrões para representar a Plataforma Oceano em 2023.

Logo em seu primeiro episódio, o reality mostrará Ana fazendo a seletiva com as modelos. Ao todo serão escolhidas 19 meninas, entre elas, uma jovem transexual. "É um sonho meu pessoal poder acompanhar a carreira de uma mulher e transformar a vida dela, assim como a minha foi transformada há quase 26 anos", disse a esposa de Alexandre Correa.