Ana Hickmann encanta ao posar com conjuntinho verde: ''Sempre linda''

Apresentadora Ana Hickmann posta série de cliques exibindo look confortável e recebe chuva de elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 10h32

A apresentadora Ana Hickmann (41) colecionou elogios dos seguidores ao publicar sequência de fotos nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 03!

Iniciando o dia com mensagem para os fãs, a artista posou usando um conjuntinho de moletom, de calça e casaco verde neon. Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a esposa de Alexandre Correa aparece em uma mansão com decoração antiga e rústica, com direito a lareira.

De óculos, Ana surgiu lendo um livro em alguns cliques e completou o visual confortável com um tênis da marca italiana Gucci de quase R$ 5 mil.

"Bom dia!!!! Hoje acordei lembrando do passado, pensando no presente e sonhando com o futuro. Me conta: qual sua maior saudade e seu maior sonho?", questionou Ana Hickmann na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Lindaaaa!", "Bom dia, maravilhosa", "Linda de viver", "Sempre linda", "Muito linda", "Quanta elegância", disseram os internautas.

Confira o look confortável de Ana Hickmann:

Ana Hickmann ostenta salão de beleza de pets em sua mansão

Recentemente, Ana Hickmann revelou que em sua enorme mansão tem um salão de beleza para seus animais. Em entrevista, ela contou que construiu o local para cuidar melhor de seus 18 cachorros. "Montamos um pet shop em casa, praticamente um salão de beleza. Criamos um lugar para eles entrarem sozinhos, porque são 18 para tomar banho, então precisamos ser práticos", disse Ana para o podcast 4 Patas, de Julinho Cazares. Ela ainda contou que às vezes precisa de dois dias para dar banho em todos, utilizando 30 toalhas e secador. Se ela tiver companhia para ajudar, o tempo gasto cai para apenas um dia.

