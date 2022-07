Ana Furtado surpreende ao surgir de cabelão: ''Muito linda''

Apresentadora Ana Furtado impressionou ao relembrar visual de quando tinha longos cabelos

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 12h30

A apresentadora Ana Furtado (48) surpreendeu ao aparecer com o visual um pouco diferente nesta quarta-feira, 20, em uma nova foto em sua rede social.

Acostumada a usar cortes mais curtos, a ex-global surgiu com os fios bem longos e impressionou com tanta beleza. "Quem tem cabelo curto/médio às vezes sente saudade do cabelão? Me contem aqui…", disse ela na legenda.

Após pedir a opinião dos internautas, a esposa do diretor global, Boninho (60), recebeu uma chuva de elogios dos fãs. "Amei", aprovaram alguns. "Maravilhosa dos dois jeitos", disseram outros.

Ana Furtado deixa a Globo

Nas últimas semanas, Ana Furtado anunciou estar deixando a Globo após mais de 26 anos trabalhando na emissora carioca.

Recentemente, ela aproveitou sua folga em um sábado para levantar tarde da cama e brincou ao surgir com um roupão do líder. Segundo ela, demorou cerca de 20 anos para o marido dar a peça para ela.