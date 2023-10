Ana Furtado surpreende ao falar sobre sua idade: ''Tá cada dia melhor''

Prestes a completar 50 anos, Ana Furtado surpreende ao falar sobre sua idade com vídeo treinando pesado na academia

A apresentadora Ana Furtado está prestes a completar 50 anos no próximo dias 22 de outubro e nesta sexta-feira, 20, a famosa já mostrou que está animada para as comemorações. Em sua rede social, ela surpreendeu ao falar de sua idade.

Curada completamente do câncer após cinco anos de tratamento desde a descoberta de um tumor na mama, a esposa do diretor Boninho apareceu com muita animação treinando na academia. Cheia de força, a famosa se pendurou na barra para fazer abdominal.

"Atenção, hein, 50! Se prepara porque domingo eu tô chegando BEM linda e sinixxxxxtra!", avisou Ana Furtado ao esbanjar alto astral e boa forma. Nos comentários, ela foi muito elogiada. "Ana Furtado é da categoria de mulheres que o tempo passa e tá cada dia melhor! Essa disposição é admirável, sem contar a fé dela e a determinação na busca da cura! Que venham mais 50 anos", admiraram. "Que pique hein", falaram outros.

Nas últimas semanas, a ex-global marcou presença no Mais Você e foi surpreendida com um recado da filha. “Eu estou muito orgulhosa desse livro novo dela e como eu espero que esse livro ajude muitas mulheres no Brasil todo e quero falar que eu te amo, mãe. Eu estou com muita saudade. Espero que você volte logo”, disse a jovem.

Vale lembrar que, Ana Furtado, diagnosticada com um tumor no seio em 2018, terminou o tratamento no mês passado. Em 2022, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua fé na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

