Ana Furtado surge deslumbrante ao renovar o visual e ganha elogios dos fãs: ''Ficou lindo!''

Ana Furtado exibiu seu mais novo visual na web e deixou seus fãs encantados

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 18h52

Nesta quarta-feira, 6, Ana Furtado (48) decidiu usar suas redes sociais para exibir seu mais novo visual.

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece com as madeixas bem mais loiras e os fios mais curtos, além de apostar em uma make arrasadora com um batom rosa bem claro.

Na legenda, ela celebrou a mudança: "Loiro retocado. Corte renovado. Uma nova mulher".

O visual da artista chamou atenção de seus seguidores que rapidamente passaram a comentar no post: "Multiplica essa beleza!", disse um. "Ficou lindo!", falou outro. "Perfeita!", escreveu um terceiro.

Ana Furtado mostra bastidores de participação na Dança dos Famosos

Em 2022, Ana entrou para o elenco de participantes da Dança dos Famosos e está mostrando em suas redes sociais um pouco dos ensaios.

Recentemente, a artista global compartilhou uma foto de como ficou seu pé após dançar e impressionou a web: "O meu pé já está assim! Torçam por nós! Bora que daqui a pouco tem mais ensaio", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Ana Furtado exibindo seu mais novo visual na web: