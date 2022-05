Ana Furtado recebe elogios dos fãs ao publicar clique encantador com flor na cabeça: ''Abusando da beleza!''

Ana Furtado fez alguns cliques encantadores com uma bela flor no cabelo e ganhou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 15h47

Nesta sexta-feira, 13, Ana Furtado (48) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu durante seu dia.

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece dentro do carro, usando um look branco arrasador, combinando com uma flor amarela que estava em seu cabelo, enquanto dava um belo e largo sorriso para a câmera.

Na legenda, ela mandou uma mensagem para os fãs: "Qual é o seu desejo para o fim de semana? O meu é: viver intensamente momentos inesquecíveis com quem eu amo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Abusando da beleza!", disse um. "Sempre linda!", falou outro. "Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques encantadores que Ana Furtado fez com uma bela flor no cabelo: