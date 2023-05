Ana Castela surge sem maquiagem e ostenta sua beleza natural

Em vídeo no campo, Ana Castela dança só de shorts e dispensa a maquiagem em seu dia de folga

A cantora Ana Castela (19) encantou seus fãs ao exibir a sua beleza natural na internet. Nos últimos dias, ela surgiu sem maquiagem em um vídeo feito ao ar livre durante um dia de folga.

A beldade surgiu de top preto e shorts jeans enquanto dançava em uma área no jardim. Nas imagens, ela mostrou que estava de rosto lavado.

No vídeo, ela dançou uma música que dizia: “Bota, bota um chapéu e vem galopar no meu quarto”.

Nesta semana, Ana Castela viveu um momento especial ao gravar seu novo DVD em um show no interior. A estrela recebeu a visita de Gustavo Mioto, com quem vive um romance e os dois trocaram carinhos no palco.

Ana Castela celebra música com Chitãozinho e Xororó

A cantora Ana Castela gravou uma participação na música Sinônimos com a dupla Chitãozinho e Xororó para a abertura da novela Terra e Paixão, da Globo. Em coletiva de imprensa, ela falou sobre a emoção de participar do projeto."Tem 15 dias, é verdade. [A gravação] Faz uma semana, foi tudo agora. Cara, quando isso acontece pela primeira vez, a gente não acredita, né? Principalmente com Chitãozinho e Xororó, que a gente fala que são os fenômenos. É incrível, é a realização de um sonho", revelou a moça.

Ela reforçou que tem vivido um verdadeiro sonho desde que o convite chegou até sua equipe. "É uma sensação que você não consegue explicar, só sentir. Porque você está cantando em uma das novelas mais importantes e com Chitãozinho e Chororó, é um sonho de carreira que se realizou", declarou.