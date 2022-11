Aline Campos ostenta curvas impecáveis ao surgir de biquíni estampado em dia de praia

A influenciadora digital Aline Campos deixou os fãs babando ao exibir seu corpaço perfeito ao renovar o bronzeado

Aline Campos(35) elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao compartilhar uma foto em que aparece na praia.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz e influenciadora digital exibiu suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado. "Esse sol… esse sal… Gratidão!", escreveu a morena na legenda da publicação.

Os internautas babaram pela postagem e encheram o clique de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "É muito deusa mesmo", escreveu outra. "Perfeita demais", falou mais uma. "Só queria sentar e barriga ficar nesse shape. Maravilhosa", brincou uma fã.



Confira a foto de Aline Campos na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Treino inusitado

Recentemente, Aline compartilhou no Instagram um vídeo inusitado ao lado do namorado, Jesus Luz (35). Na gravação, o casal aparece treinando de um jeito diferente, tentando ver quem aguentava com o peso um do outro.

Em uma das imagens, a influencer apareceu com o amado em seu colo, e começou a levantá-lo. Depois, ela tentou fazer agachamentos com o DJ em suas costas. Por fim, Jesus deitou no chão para que a atriz tentasse levantá-lo segurando seus braços e pernas, contudo, ela não conseguiu. "Eu tentei, mas olha o tamanho dele?", brincou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!