Aline Campos esbanja beleza ao surgir só de biquíni em meio à natureza: ''Linda e maravilhosa!''

Aline Campos deixou seus fãs babando ao surgir com um biquíni mínimo em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 15h58

Nesta quinta-feira, 24, Aline Campos (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns cliques feitos durante um passeio em meio à natureza.

A atriz publicou uma série de registros onde ela aparece na beira de um rio, com inúmeras árvores ao redor, usando um biquíni mínimo super estiloso, que esbanjava sua sensualidade.

Na legenda, ela fez um depoimento sobre sua conexão com a natureza: "Tem lugar que nos conecta com NOSSA paz interior, como esse... A natureza vibra nessa paz e amor incondicional, nos dando a oportunidade de entrar em ressonância com essa frequência, proporcionando elevação e cura de tudo o que nos permitirmos curar!"

"Mas de nada adianta estar em contato com a natureza, acender incensos, velas, comprar vários cristais, se não nos permitirmos abrir o coração pra entrar nessa vibração! Podemos estar num lugar oposto à esse da foto, num verdadeiro 'caos' externo, vibrando calmaria e harmonia, em alinhamento com nosso 'Eu' mais elevado. A paz e o caos estão dentro de nós, basta escolhermos acessar um ou o outro! Só depende de nós, sempre! Linda noite!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, elogiando sua beleza: "Maravilhosa da minha vida!", escreveu um. "Complementa a paisagem de tão perfeitas as duas", falou outro. "Linda maravilhosa!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Aline Campos esbanjando beleza em meio à natureza: