Aline Borges, de Pantanal, dispensa o sutiã em novas fotos

Intérprete da Zuleica no remake de Pantanal, Aline Borges surge deslumbrante em fotos de roupão e capricha no decote poderoso

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 12h15

A atriz Aline Borges, que interpretou a Zuleica no remake da novela Pantanal, da Globo, caprichou nas poses enquanto se arrumava para um evento. Com maquiagem caprichada e joias, a musa surgiu só de roupão nas redes sociais.

Nas fotos, ela deixou em evidência que não usava sutiã e ostentou o seu decote poderoso enquanto posava com seu visual deslumbrante.

Nos comentários, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. “Musa!”, disse um seguidor. “Deusa”, afirmou outro. “Gata”, comentou mais um. “Maravilhosa é ela”, contou outro.

Aline Borges revela que vive um casamento aberto

Casada com o ator Alex Nader, Aline Borges revelou que vive um casamento aberto com ele. “Temos um relacionamento muito livre, leal, justo. É uma parceria em que a gente respeita o espaço, as escolhas um do outro. Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia nenhum sentido para mim. Me refiro a casamentos monogâmicos, e, muitas vezes, hipócritas, em que vejo as pessoas casadas viverem outras histórias, só que por trás”, disse a atriz ao Jornal Extra.

A intérprete ainda deu detalhes sobre a decisão que chegou com o marido: “Nossa decisão veio de maneira natural. Entendemos que precisamos respeitar nossos desejos. Respeito casamentos monogâmicos, mas não acredito que funcione para mim. Eu nasci para voar. Sou uma mulher-pássaro, livre. Quero que a minha arte ganhe o mundo. E vai vir comigo quem entender essa liberdade”.