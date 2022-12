Alexandre Frota faz harmonização facial e exibe fotos de antes e depois

Alexandre Frota exibe sua ida em uma clínica de estética para fazer a harmonização facial poucos dias após declarar falência na Justiça de São Paulo

O ator e político Alexandre Frota (59) decidiu renovar a sua aparência antes das festas de final de ano. Nesta semana, o artista revelou que fez harmonização facial em uma clínica de estética e exibiu um vídeo de sua ida ao estabelecimento para o procedimento. Inclusive, ele mostrou as fotos de antes e depois de sua mudança no rosto.

Nas imagens, ele apareceu recebendo as aplicações de uma substância no rosto, incluindo a região da testa, do queixo e do nariz. Nos comentários, os fãs elogiaram Frota. “Você é tão lindo. Não vá mudar o que já está perfeito”, declarou uma seguidora. “O senhor está igual vinho, cada vez melhor”, escreveu mais uma.

Vale lembrar que Alexandre Frota chamou a atenção na internet nos últimos dias ao declarar falência na Justiça de São Paulo. Ele revelou que tem uma dívida de mais de R$ 1 milhão e que tem como arcar com o valor.

Alexandre Frota comenta a morte de Guilherme de Pádua

No início de novembro deste ano, Alexandre Frota (59) se pronunciou sobre a morte do ex-ator Guilherme de Pádua (1969-2022), assassino da atriz Daniella Perez (1970-1992). Em sua conta no Twitter, o ator e deputado federal expressou sua opinião diante da notícia e foi direto ao dizer que não se sentiu satisfeito com o acontecido.

"Não irei comemorar a morte do assassino bolsonarista da Dani, o Guilherme de Pádua. Ele tinha que ficar vivo até os 100 anos para se olhar todo dia no espelho e saber que ele é um assassino. Nada mais", comentou ele, que era amigo de Daniella e do marido dela, o ator Raul Gazolla.