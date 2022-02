Alessandra Ambrósio faz topless e rouba a cena na praia: ''Maravilhosa!''

Modelo Alessandra Ambrósio faz topless na praia e recebe uma enxurrada de elogios no Instagram

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 10h06

A modelo Alessandra Ambrósio (40) recentemente compartilhou uma nova sequência de fotos poderosas que agitou as suas redes sociais.

Aos 40 anos de idade, a famosa top surgiu de topless na praia e esbanjou beleza nos registros postados em seu Instagram oficial.

"Golden vibes!", legendou a famosa que foi fotografada perto do mar e recebeu uma enxurrada de elogios do público que sempre acompanha as publicações dela na internet.

Bastante conhecida por seu trabalho como modelo em diversas partes do mundo, Alessandra Ambrósio foi chamada pelos seguidores de morena linda, sereia perfeita e maravilhosa. Que sucesso!

Veja a modelo Alessandra Ambrósio na praia!