Agnes Nunes radicaliza no visual e impressiona: ''Meu cabelo faz parte da minha voz''

Cantora Agnes Nunes exibe resultado da sua renovação do visual e chama a atenção da web

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 15h28

Agnes Nunes passou por uma transformação no seu visual e deixou os seus seguidores de queixo caído com o resultado.

A cantora exibiu os seus cachos agora com uma coloração avermelhada e comentou sobre o novo visual poder inspirar outras meninas.

"Eu espero que meu novo visual influencie e inspire as mulheres a se amarem mais, do jeito que são. Já ouvi muitas pessoas dizendo que eu fui inspiração para libertarem-se de padrões e isso me faz querer lutar cada vez mais", disse a artista.

Ao mostrar a transformação nas redes, Agnes arrancou elogios dos seus seguidores.

"Ficou ainda mais linda!", declarou uma internauta; "Ficou radiante", disparou outro; "Está ainda mais perfeita!", elogiou uma terceira; "Um escândalo", comentou mais uma.

CONFIRA O ANTES E DEPOIS DE AGNES NUNES