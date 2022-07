Agatha Moreira exibe corpaço escultural durante passeio de barco e encanta: ''Deusa dos mares''

Atriz Agatha Moreira posta série de fotos em que aparece de biquíni branco em passeio de barco durante viagem com o namorado, Rodrigo Simas

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 11h33

A atriz Agatha Moreira (30) está curtindo dias de descanso pela Europa na companhia do namorado, Rodrigo Simas (30), e postou novas fotos da viagem na web!

Na noite de domingo, 24, a artista esbanjou sensualidade ao posar de biquíni branco durante um passeio de barco. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa aparece deslumbrante esbanjando sua beleza natural enquanto aproveitava o calor europeu, exibindo as suas curvas perfeitas.

Na legenda da postagem, Agatha usou apenas um emoji de sol. Nos comentários, os fãs elogiaram a gata. "Gata", "Goxxxtosaaaa", "Maravilhosa", "Tão perfeita", "Deusa dos mares", "Que mulher", "A jovem da lancha tá on", "Belíssima", "Ô mulher bonita da p****", destacaram.

Confira as fotos de Agatha Moreira de biquíni em passeio de barco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira posta fotos de viagem

Recentemente, Agatha Moreira compartilhou um álbum de fotos durante viagem pela Europa com o namorado. A famosa posou só com a parte de baixo e uma camiseta, em outro registro, ela apareceu com um modelo branco elegante e esbanjou sua silhueta impecável.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!