Adriane Galisteu tira foto totalmente sem roupa e arranca suspiros dos fãs

Adriane Galisteu surge do jeitinho que veio ao mundo ao fazer massagem e registra a foto para os fãs

A apresentadora Adriane Galisteu elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 10, ao aparecer totalmente sem roupa. Nua, a beldade ostentou o seu corpo magérrimo ao surgir durante uma sessão de massagem.

A estrela caprichou na pose ao surgir do jeito que veio ao mundo e destacou suas curvas impecáveis. A foto foi compartilhada por ela nos stories do Instagram e deixou os fãs babando pela beleza impecável da loira.

Vale lembrar que Galisteu acaba de voltar da Tailândia, onde ficou por alguns dias. Durante a viagem, ela curtiu um passeio de barco em um lindo dia ensolarado e posou apenas de biquíni fininho.

Em breve, a apresentadora volta ao ar no comando da nova temporada de A Fazenda, da Record TV. Ela vai comandar a temporada que deve começar em setembro deste ano.

Adriane Galisteu fala sobre a chegada dos 50 anos

Neste ano, Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".