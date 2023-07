Adriane Galisteu rouba a cena em viagem na Grécia: "Maravilhosa"

A apresentadora Adriane Galisteu chamou a atenção ao surgir aproveitando sua viagem

Adriane Galisteuimpressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. A apresentadora da Record TV está passando alguns dias em Mykonos, na Grécia, e impressionou ao surgir renovando o bronzeado.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista surge usando um biquíni sem alças listrado, um boné preto e óculos escuros, enquanto aproveitava o dia ensolarado na praia. A beleza e o corpo sarado da loira se destacaram. "Grécia, eu te amo", afirmou ela.

A postagem de Galisteu rapidamente recebeu diversos comentários. "Gata", disse a atriz Elaine Mickely. "Maravilhosa. Te amo, Dri", escreveu a socialite Beth Szafir. "Lindeza demais", falou uma fã. "Ela é perfeita: linda, elegante e sensual sem perder a classe. Inspiração", afirmou uma admiradora.

No começo do mês, a apresentadora deu um show de beleza com ousadia em novas fotos em sua rede social. Nas fotos tiradas em Bangkok, a loira surgiu quase nua ao posar em uma sacada usando apenas um calcinha de cor nude. Ela ainda cobriu os seios usando seus longos cabelos. "Bangkok 40º", disse Galisteu.

Confira as fotos de Galisteu na Grécia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Galisteu tira foto totalmente sem roupa

Na última segunda-feira, 10, Adriane Galisteu elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer totalmente sem roupa. Nua, a beldade ostentou o seu corpo magérrimo ao surgir durante uma sessão de massagem.

A estrela caprichou na pose ao surgir do jeito que veio ao mundo e destacou suas curvas impecáveis. A foto foi compartilhada por ela nos stories do Instagram e deixou os fãs babando pela beleza impecável da loira. Vale lembrar que Galisteu acaba de voltar da Tailândia, onde ficou por alguns dias.