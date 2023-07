Adriane Galisteu dá 'zoom' nos pelos loiros de suas pernas: 'Friaca'

Adriane Galisteu exibe nova foto das 'pernas peludas'. Saiba o que ela já falou sobre não depilar as pernas

A apresentadora Adriane Galisteu começou a semana com uma ida à academia nesta segunda-feira, 10, e também postou uma foto inesperada nos stories do Instagram. Depois do seu treino do dia, a estrela fez uma foto dentro do carro para mostrar suas pernas torneadas. Porém, um detalhe roubou a cena.

Galisteu exibiu suas pernas com pelos loiros para mostrar que estava arrepiada por causa do clima frio na cidade de São Paulo . “Friaca em Sampa”, disse ela na imagem. Vale lembrar que os pelos loiros da comunicadora já são conhecidos pelos fãs dela.

Em outras ocasiões, a apresentadora já deixou as pernas à mostra e defendeu a sua decisão de não depilá-las. “Sempre tive a perna peluda! Gente chata [quem critica o estilo dela]. As pessoas estão ficando chatas demais. Falam do meu sambam... Falam da minha perna, falam do meu peito... Aff”, disse ela no site Folha de S. Paulo.

Além disso, Galisteu também já falou sobre o assunto em seu Twitter. “Amores, é aquela frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras. Vocês se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo, né?”, comentou.

Adriane Galisteu fala sobre os 50 anos de vida

Neste ano, Adriane Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".