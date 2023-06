Adeus, Vanessa! Letícia Colin choca ao mudar o visual após 'Todas as Flores'

Atriz Letícia Colin faz mudança radical para se despedir da vilã que interpretou em 'Todas as Flores'

A atriz Letícia Colin está com visual novo! A artista aproveitou o fim de Todas as Flores, da rede Globo, para se despedir do cabelo escuro que usou para interpretar a tão temida vilã, Vanessa. Na tarde desta sexta-feira, 16, a estrela decidiu inovar e apostou em um curte bem curtinho, com direito a franja.

“A Biriba veio me lançar pro futuro Vintage ! Te amo sua talentosa, tão doce e astral”, escreveu ela na legenda, acompanhada pelas hashtags sextou #corteicabelo #mudarévida #franja, ao mostrar a sua nova versão para os seus seguidores, que logo aplaudiram o resultado.

“Maravilhosaaaa!”, comentou uma. “Fica linda até careca, mas este corte sextou viu", declarou outra admiradora. “Eu ameiiii essa make futurista! E o cabelo... Deuso”, falou um terceiro. “Letícia você é maravilhosa!”, declarou uma seguidora. "Uau, que gata!", exclamou outra.

Discreta com a vida pessoal, recentemente, Letícia Colin falou sobre sua sexualidade e se mostrou a favor de novas possibilidades. “Nunca me perguntaram isso, mas acho que sou uma mulher, cis, hétero. E super a favor de todas as outras possibilidades, que são até mais interessantes que a minha (risos). Acho que cada um tem que ser o que quiser, o que puder ser, o que sentir que faz sentido pra si. É isso que eu quero ensinar para o meu filho”, disse a global.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN:

Letícia Colin exibe corpo real em dia de folga na praia: “Coisa linda!”

Há poucos dias atrás, Letícia Colin deixou os fãs impactados ao publicar um registro raríssimo em que surge exibindo o corpo real com um biquíni mínimo. A atriz da TV Globo, apareceu em uma praia do Rio de Janeiro renovando o bronze.

Feliz da vida, ela posou de frente e de costas exibindo uma beleza natural impressionante, e ainda deu aquela ajeitadinha sutil na parte de baixo. "Viva a folga, viva o Rio. #praia#sol#protetorsolar #familia", disparou ela exibindo suas tatuagens estratégicas em um biquíni florido.

Letícia Colin Iniciou a carreira ainda na infância, participando de Malhação, TV Globinho e a série Sandy & Junior. A artista tem um relacionamento estável com o ator Michel Melamed. Em novembro de 2019, a atriz deu luz a Uri, o primeiro filho do casal.