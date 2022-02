Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, surge sujo de lama e encanta: ''Nada melhor que a natureza''

No rancho, o caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se divertiu com a lama e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 12h45

Giovanna Ewbank (35) compartilhou nas suas redes sociais uma cena super divertida com o filho caçula, Zyan (1).

No perfil do Instagram, a apresentadora publicou um vídeo do pequeno todo sujo de lama após uma tarde de curtição no rancho da família, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, o papai Bruno Gagliasso (39) aparece conversando com o menino e mostrando toda a sujeira.

"É só deixar 5 min com o pai e olha o que acontece kkkkkkkkkkk", brincou a artista na legenda da publicação.

"Baby Z, vivendo sem preocupação", disse uma seguidora nos comentários; "Menino raiz", disparou outra; "Delícia, isso é muito saúde né, cê tá ligada rsrs. Esse bebê é de um encanto", declarou uma terceira.

CONFIRA O VÍDEO DE ZYAN SUJO DE LAMA