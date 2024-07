Zezé Di Camargo celebra gravidez de Graciele Lacerda: 'Felicidade'

A família cresceu! Após Graciele Lacerda anunciar gravidez, o cantor Zezé Di Camargo comemorou a chegada do novo herdeiro

A família de Zezé Di Camargo cresceu! Nesta quinta-feira, 11, o cantor sertanejo e a noiva, Graciele Lacerda, revelaram ao público que estão à espera do primeiro filho do casal. O anúncio foi compartilhado através de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais de ambos.

Em seus stories no Instagram, Zezé repostou o registro e celebrou a gravidez da companheira. "O nosso milagre. Que felicidade compartilhar isso com vocês! Eu te amo, Graciele", declarou o irmão de Luciano Camargo na postagem.

Encantados com a notícia, diversos fãs e famosos parabenizaram os dois pela novidade. "Vou ser titia! Parabéns meus amores. Muitas bençãos para essa família linda!", declarou a cantora Paula Fernandes. "Uma felicidade sem fim com essa notícia! Que venha um menino ou uma menina com muita saúde e fortaleça esse amor tão lindo de vcs que transborda para nós, que amamos vcs!", disse uma seguidora.

Juntos desde 2012, o casal já realizou tratamento para a chegada do primeiro herdeiro. Em fevereiro deste ano, a influenciadora digital revelou aos seguidores que mudaria sua rotina para retomar o processo de engravidar.

Desde 2014, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo compartilham juntos o sonho de aumentar a família. Apesar das tentativas anteriores de fertilização in vitro não terem culminado em gravidez, os dois seguiram confiantes no processo e nunca esconderam o desejo de serem pais.

O cantor sertanejo, vale lembrar, já é pai de Wanessa Camargo, Igor e Camila, frutos de seu antigo casamento com Zilu Camargo.

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou em sua rede social que está construindo mais uma propriedade com o sertanejo. Em seus stories na rede social, a famosa respondeu a uma pergunta sobre estar fazendo uma nova residência e surpreendeu ao contar onde será o lar.

A pessoa então questionou sobre quando ficará pronta a casa da jornalista com o artista em Orlando, nos EUA. Graciele Lacerda então surpreendeu ao postar uma foto do projeto para dizer que está esperando a mansão ter suas obras acabadas.

"Espero que logo", falou a influenciadora ao revelar como será uma área externa da propriedade com churrasqueira e jacuzzi. Tempos atrás, Graciele Lacerda falou sobre o triplex onde mora com Zezé em Alphaville, em São Paulo.

A influenciadora contou como foi a divisão de contar para comprar o imóvel luxuoso: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".