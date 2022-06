Zeca Pagodinho se derrete ao surgir com o netinho no colo: ''Orgulho do vovô''

Cantor Zeca Pagodinho publica vídeo de momentos fofíssimos com o netinho mais novo, Miguel, e encanta os seguidores

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 10h28 - Atualizado às 11h26

O cantor Zeca Pagodinho (63) explodiu o fofurômetro nesta segunda-feira, 27!

Em seu perfil no Instagram, o sambista compartilhou uma sequência de fotos encantadoras com o seu netinho mais novo, Miguel. O pequeno, terceiro neto de Zeca, depois de Catarina e Noah, é filho do cantor Louiz Carlos e da psicóloga Thays Souza.

No vídeo com o compilado, o vovô coruja apareceu babando pelo bebê, enquanto o segurava em seu colo. Em uma das imagens, o artista surgiu ao lado da esposa, Mônica Silva. Em outra, ele posou com Miguel de óculos escuros e esbanjou fofura.

“'Sou bom filho, sou bom pai. Quero ser um bom avô…'” , escreveu na legenda, citando sua música, Orgulho do Vovô.

Zeca Pagodinho toma quarta dose da vacina contra covid-19

No início do mês, Zeca Pagodinho correu para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, que estava disponível para pessoas com 50 anos ou mais, com intervalo de pelo menos 4 meses após a terceira dose. Ele apareceu de máscara, óculos escuros e seu cartão de vacinação em mãos, e ressaltou a importância da vacinação. "E você? Já tomou sua dose de reforço da vacina contra a covid-19? Tem gente que já pode tomar até a 4ª dose e está de bobeira! Não dê mole para o vírus, hein! Se proteja o máximo possível! Todas as vacinas disponíveis no Brasil são eficazes e seguras! Faça como o Zeca Pagodinho e complete seu cartão de vacinação!", escreveu a equipe de Zeca.

Confira as fotos do vovô Zeca Pagodinho com o netinho: