Zé Felipe surge em momento fofo com a filha, Maria Alice: "Coisa mais linda"

O cantor Zé Felipe surgiu abraçado com a filha, Maria Alice, e se derreteu pela herdeira

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 20h50

Zé Felipe (24) explodiu o fofurômetro ao surgir em um momento fofo com a filha, Maria Alice (1).

Nesta sexta-feira, 1, o cantor sertanejo compartilhou no feed do Instagram uma foto em que aparece abraçado com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca(23), e se derreteu.

"O melhor abraço do mundo. Seu papai te ama demais minha filha", afirmou o papai coruja na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com o momento entre pai e filha. "Que amor", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "Muita fofura vocês dois", falou uma fã.

2 anos de namoro

Na última segunda-feira, 27, Zé Felipe e Virginia completaram 2 anos de namoro, e o cantor usou as suas redes sociais para celebrar a data especial. "Eu te amoooooo cada dia mais, meu amor. Feliz 2 anos de namoro. Obrigado por ser assim como você é. Eu te amooooooooo", escreveu ele na legenda.

A influencer também se declarou. "Hoje estamos completando dois anos de namoro. Dois anos que conheci o amor da minha vida. Amo nossa parceria, cumplicidade, nossa família, nossa vida", disse ela em um trecho da homenagem.

