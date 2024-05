Zé Felipe reage ao ver barrigão de Virginia: 'Só crescendo'

Em chamada de vídeo, Zé Felipe reage ao ver situação do abdômen de Virginia Fonseca em terceira gravidez; ela está esperando o primeiro menino deles

O cantor Zé Felipe reagiu ao ver a barriga de Virginia Fonseca por uma chamada de vídeo nesta terça-feira, 28. Enquanto a esposa está em São Paulo para gravar seu programa no SBT, ele ficou na mansão dele em Goiânia com as filhas.

Para matar a saudade, eles conversaram pelo celular e a influenciadora, que está grávida pela terceira vez, encantou o esposo ao exibir José Leonardo, o primeiro menino deles, aparecendo no abdômen. A empresária então subiu a camiseta para mostrar o tamanho que já está o bebê.

"Zezinho só crescendo", escreveu o herdeiro de Leonardo com Poliana Rocha ao ver seu filho se desenvolvendo no "forninho".

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca já havia mostrado sua barriga de 26 semanas. Em São Paulo para gravar o Sabadou, a famosa mostrou uma marca roxa em seu pescoço e explicou a origem do "machucado".

Faltando alguns dias para o aniversário de 3 anos de Maria Alice, a esposa de Zé Felipe fez um aviso importante para os convidados e alertou sobre uma consequência que podem ter.

Ainda nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca compartilhou o drama que as filhas, Maria Alice e Maria Flor, fizeram ao saírem para comprarem chinelos para viagem à praia que farão após o aniversário de 3 anos da primogênita. A duplinha causou e chorou ao querer modelos inusitados que não tinham em seu tamanho.

