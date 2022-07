Zé Felipe mostra a filha se escondendo dentro de sua mala de viagem e derrete a web

Alerta de fofura! Zé Felipe flagra Maria Alice sentadinha em sua mala de viagem

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h07

Apesar de recentemente ter anunciado que pretende dar uma pausa em sua carreira após o nascimento da segunda filha, Zé Felipe (24) está com a agenda lotada atualmente.

E, na última quinta-feira, 07, ao montar sua mala para mais uma viagem, o cantor flagrou um momento extremamente fofo: Maria Alice (1) dentro de sua bagagem!

No Instagram, ele publicou uma foto na qual a bebê apareceu com um pijama cor de rosa ao sentar entre as roupas do pai.

“Dentro da mala querendo ir com o papai”, escreveu o marido de Virginia Fonseca (23) na legenda da publicação.

Não demorou para que Poliana Rocha (45), deixasse um comentário no post que derreteu completamente os internautas: “Já vi isso acontecer, com você e com o seu pai”, disse a esposa de Leonardo (58).

Confira o registro que Zé Felipe postou de Maria Alice dentro de sua mala de viagem: