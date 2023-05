Zé Felipe explode fofurômetro ao exibir momento com a primogênita, Maria Alice: "Mini virgíninha"

Cantor Zé Felipe explode fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar fotos onde brinca com Maria Alice

Na tarde da última quinta-feira, 11, Zé Felipe (25) encantou os seguidores nas redes sociais ao aparecer com a primogênita, Maria Alice, que completará três anos de vida no próximo dia 30. Ele posou com a bebê no colo e compartilhou os registros fazendo a pequena rir em um momento de lazer.

A nenê que tem como irmã mais nova Maria Flor, já conhecida nos stories de sua mamãe, Virginia Fonseca (24) aparece nos cliques usando uma fantasia do filme 'Toy Story', lembrando a personagem Jessie, enquanto o cantor usava uma camiseta branca, chapéu e acessórios em dourado.

O papai coruja dispensou qualquer frase e apenas acrescentou emjois na legenda da publicação. Curtido por mais de 240 mil pessoas em menos de 24 horas, ele encantou os fãs e recebeu inúmeros elogios pelo momento de fofura com a herdeira.

"Amores da minha vida", babou Poliana Rocha (46). "Mini virgíninha", opinou outro. "Tal pai tal filha", escreveu uma terceira.

Recentemente, Virginia Fonseca também derreteu os seguidores nas redes sociais ao publicar um clique em família ao lado do marido, e das filhas. “Vivendo meu maior sonho! Sempre grata a Deus por absolutamente tudo”, escreveu a influenciadora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZÉ FELIPE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, Virginia Fonseca. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado!

Inclusive, ela personalizou a aeronave com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.