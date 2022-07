Zé Felipe exibe momentos fofos com Virginia Fonseca e Maria Alice: ''Recarregando a energia''

Cantor Zé Felipe publica registros em casa ao lado da esposa, Virginia Fonseca, e da filha do casal, Maria Alice, após cumprir agenda de shows

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 09h55

O papai coruja Zé Felipe (24) mostrou momento fofo na companhia da família após final de semana de muito trabalho!

Na noite de segunda-feira, 04, em seu perfil no Instagram, o filho de Leonardo (58) compartilhou registros ao lado da esposa, Virginia Fonseca (23), e a filha, Maria Alice, de um aninho. Em casa depois de cumprir agenda de shows, o cantor posou deitado no sofá com a influenciadora digital, que está à espera da segunda herdeira do casal, que se chamará Maria Flor, e a primogênita.

Em vídeo, Zé Felipe apareceu brincando com Maria Alice, enquanto fazia cócegas em sua barriga. Em outro registro, ele mostrou a sogra, Margareth Serrão, fumando cigarro eletrônico.

"Recarregando a energia com a família. Obrigado, meu Deus, eu amo vocês demais", disse Zé na legenda da postagem.

"Família linda", "Linda demais a Alice", "Deus abençoe essa família linda", "A coisa mais fofa do mundoo", "Família abençoada por Deus", "Casal perfeito", elogiaram os seguidores nos comentários.

Mãe de Zé Felipe pede desculpas após polêmica com Pabllo Vittar

A esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha (45), se explicou nas redes sociais após alfinetar Pabllo Vittar (27). A jornalista rebateu um comentário da drag queen sobre o seu filho após a cantora questionar as diretrizes do YouTube e citar o hit Bandido, do sertanejo, que não sofreu nenhuma penalização da plataforma, diferente de sua parceria com Pocah, Bandida.

"Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continue fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam", disparou Poliana após comentário de Pabllo.

Depois da repercussão negativa, a empresária se desculpou: "Eu estou com o coração super angustiado, por isso estou passando aqui. Eu acabei respondendo uma pergunta e acho que faltou muita interpretação de texto da minha parte e eu acabei respondendo no impulso e as pessoas também interpretaram de uma outra forma e começaram a me apedrejar, colocar arminha, carinha de nojo e eu me senti péssima por isso".

Confira os registros de Zé Felipe com Virginia Fonseca e a filha, Maria Alice: