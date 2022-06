Yanna Lavigne posta cliques fofos com a caçula Amélia e web destaca: ''Carinha da mamãe''

Atriz Yanna Lavigne publica série de fotos com a filha mais nova Amélia em meio à natureza com lindo céu em degradê ao fundo

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 09h42

A mamãe coruja Yanna Lavigne (32) encheu seu feed de amor ao dividir momento encantador com a filha mais nova!

Na manhã desta quarta-feira, 22, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com a caçula Amélia, de apenas 5 meses, fruto de seu casamento com o ator Bruno Gissoni (35), com quem também tem Madalena (4).

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, Yanna posou com a pequena no colo, em meio à natureza, admirando um lindo pôr do sol. Coladinha com a mamãe, a bebê esbanjou fofura ao aparecer usando uma fantasia de unicórnio.

"Meu unicórnio encantado na montanha multicolorida e nem é filme...", brincou Yanna ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelas imagens. "Cópia da mamãe", comparou uma fã. "Carinha da Madalena", destacou outra. "Seu útero só faz obras de arte, linda", brincou uma terceira. "Que coisa fofa!!!", comentou mais uma.

Yanna Lavigne celebra 5 meses da filha Amélia

Recentemente, a herdeira de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, Amélia, completou mais um mêsversário! A atriz compartilhou cliques especias da pequena sorrindo para a câmera e brincou sobre ela ter tirado os registros sozinha. "Fiz 5 meses e já sei tirar selfie. Nossa Amé amada, uma bebê calma com personalidade forte e sempre com sorriso no rosto, minha babyssauro feliz!", babou Yanna.

Yanna Lavigne com a caçula Amélia: