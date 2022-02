Yanna Lavigne desabafa sobre a realidade da amamentação: ''A noite toda sendo sugada''

Yanna Lavigne mostrou a realidade da maternidade após ficar uma noite inteira amamentando a filha caçula, Amélia

Nesta terça-feira, 1, Yanna Lavigne (31) decidiu usar suas redes sociais para exibir a realidade da maternidade, após ficar uma noite inteira amamentando a filha caçula, Amélia, de menos de 1 mês.

A atriz publicou um vídeo onde ela aparece claramente cansada, enquanto ainda está dando de mamar para a pequena, que parece estar se deliciando.

Ainda durante o clipe, ela colocou uma narração com um desabafo a realidade da amamentação: "Bom dia pra quem passou a noite toda sendo sugada. Meu Deus! Uma hora dessas, é a alma que está saindo pela teta, porque leite já não tem faz tempo... Socorro!".

Na legenda, ela apenas escreveu: "Bom dia!", acompanhado de um emoji de carinha dando risada, mostrando sua leveza com o assunto.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tão linda! Aliás, lindas, a mamãe e a filhinha!", escreveu um. "Ai que amor!", falou outro. "Cansativo, mas muito prazeroso! Força!", disse um terceiro.

O amor de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni só cresce!

Recentemente, Yanna decidiu usar suas redes sociais para declarar todo o amor que sente pelo marido, Bruno Gissoni (35).

A atriz aproveitou o nascimento da segunda filha do casal, Amélia, para fazer uma homenagem ao amado: "Carta aberta para o pai das minhas filhas. Até parece título de um livro, mas é só mais uma declaração de... Amor", disse ela na ocasião.

"Eu vou com você até o fim, até onde o beija flor que invadiu a porta da minha casa me levar. Eu falo isso com a convicção de quem gerou duas Bubuzinhas, duas frutas do nosso ventre. Te amo aqui até muito além da Era de Aquário que teima em não chegar", finalizou ela no post apaixonante.

