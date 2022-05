Yanna Lavigne deixa os fãs encantados ao publicar inúmeros cliques da caçula, Amélia: ''Que princesa!''

Yanna Lavigne deixou seus fãs encantados ao exibir uma série de cliques da filha caçula, Amélia

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 16h06

Nesta terça-feira, 10, Yanna Lavigne (32) deixou seus fãs babando ao exibir uma série de registros que fez da filha caçula, Amélia (3 meses).

A atriz publicou inúmeros cliques da pequena, onde ela aparece deitada, brincando com um mordedor, olhando para a lente da câmera enquanto se diverte, usando um look laranja arrasador que combinava com um laço.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Quem é você no caminho até seus objetivos?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que princesa!", disse um. "Que fofura!", falou outro. "Linda de viver!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques fofos que Yanna Lavigne fez da filha caçula, Amélia: