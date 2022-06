Yanna Lavigne celebra 5 meses da filha com fotos especiais: ''Personalidade forte''

Atriz Yanna Lavigne encantou ao compartilhar selfies da herdeira mais nova

A atriz Yanna Lavigne (32) está celebrando mais um mês da filha caçula!

Neste domingo, 19, a famosa encantou ao compartilhar cliques especias de Amélia sorrindo para a câmera e brincou sobre ela ter tirado os registros sozinha.

"Fiz 5 meses e já sei tirar selfie. Nossa Amé amada, uma bebê calma com personalidade forte e sempre com sorriso no rosto, minha babyssauro feliz!", escreveu Yanna Lavigne.

Nos comentários, os internautas babaram pela herdeira mais nova de Bruno Gissoni (35). "Que graça", admiraram. "Lindeza", falaram outros.

Além de Amélia, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni são pais de Madalena, de 5 anos. Recentemente, a primogênita mostrou todo seu carisma ao surgir cantando música de Sandy e Júnior.

Yanna Lavigne celebra 5 meses da filha com fotos fofas; veja: