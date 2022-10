Web se diverte após o anúncio do sexo e nome do filho de Claudia Raia: ''Enzo II''

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello revelaram que estão esperando um menino, que se chamará Luca

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 14h38

Nesta segunda-feira, 10, Claudia Raia (55) e Jarbas Homem de Mello participaram do Mais Você e revelaram que estão esperando um menino, que se chamará Luca. Rapidamente os internautas reagiram e se divertiram criando memes.

Após o anúncio, a web se animou e brincou com o fato dela ter mais um menino, já que é mãe de Enzo Celulari, fruto do seu casamento com Edson Celulari. Quando o jovem nasceu, a artista acabou criando a tendência de uma geração de 'Enzos' e claro que os internautas se divertiram.

"Depois da geração Enzo, vem aí a geração Luca", brincou um; "O nome das próximas gerações, tal como o Enzo", disse outra; "Enzo, Sofia e Luca. Uma nova geração de nomes", declarou mais um.

claudia raia é a maior propagadora de nomes italianos nos bebês brasileiros https://t.co/4QDNhCb4Jt — . (@narioco) October 10, 2022

Pronto chuva de Luca agora. — Liliane Lima (@Lilimuchacha) October 10, 2022

eu tava muito ansioso pro nome do filho da Claudia Raia pq da última vez ela que trouxe o Enzo pro Brasil



ela que é mãe do PRIMEIRO ENZO, o ENZO MATRIZ, o ENZO REI, o ENZO ORIGINAL, a primeira cepa de Enzo



acho que Luca vai pegar



te amo Raia! ♥️ — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 10, 2022

SAIBA O SIGNIFICADO DO NOME DO FILHO DE CLAUDIA RAIA E JARBAS HOMEM DE MELLO

Claudia Raia (55) revelou o sexo e o nome do bebê que está esperando! A atriz, que está com o barrigão de 18 semanas, contou que está à espera de um menino, que vai se chamar Luca. Saiba o significado do nome!

Seguindo a tradição de nomes italianos, o terceiro bebê de Claudia Raia, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello vai se chamar Luca! A atriz também é mãe de Enzo e Sophia. Segundo estudiosos, o nome Luca significa 'aquele que traz luz', 'luminoso' e 'brilhante', é uma variante do nome Lucas, que se originou do grego Loukás e Loukanos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!