Viviane explode o fofurômetro ao mostrar o filho sorrindo: "Me derreti de amor"

A atriz Viviane Araújo encantou os fãs ao mostrar o filho, Joaquim, todo sorridente nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 20h00

Alerta fofura! Viviane Araújo(47) explodiu o fofurômetro ao compartilhar alguns cliques do filho, Joaquim (1 mês), fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, nas redes sociais.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 27, o menino surgiu todo sorridente usando um body com estampa de baleias, peixes e âncoras.

A mamãe, então, confessou na publicação que se derreteu ao ver o herdeiro todo sorridente. "Eu ia postar um #tbt, mas quando vi esse sorriso não aguentei! Me derreti de amor!", escreveu Vivi na legenda da publicação.

Os internautas também ficaram encantados com as fotos de Joaquim. "Sorriso mais lindo e puro", disse uma seguidora. "Ele e igualzinho ao papai dele", comentou outra. "Como está lindo e grande", falou uma fã.

Recentemente, mostrou uma evolução do filho, Joaquim. Nas redes sociais, a mamãe coruja gravou o herdeiro quase sentado e se derreteu pelo momento. Na gravação, o pequeno surgiu dando um show de fofura no colo da mãe. "Olha gente como eu to durinho, sentado aqui", babou a atriz pelo filho.

Confira as fotos do filho de Viviane Araújo sorrindo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!