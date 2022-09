Viviane Araujo surge amamentando o filho recém-nascido

Marido de Viviane Araujo flagra momento encantador da atriz com seu bebê recém-nascido após deixar a maternidade

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 16h33

A atriz Viviane Araujo apareceu em um momento fofíssimo com o filho recém-nascido, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. O marido dela flagrou quando a mamãe coruja estava amamentando o bebê e compartilhou nas redes sociais.

Ele ainda disse: “Tem como não ficar apaixonado?”. Ao ver o post do amado, Viviane respondeu: “Estamos apaixonados né amor?!”.

Além disso, a atriz também mostrou novas fotos do parto do bebê. Ela celebrou o apoio de sua equipe médica para a chegada do filho e mostrou fotos com os profissionais. "Eu não tenho palavras pra agradecer a você, Dani, e toda sua equipe! Obrigada por todo carinho, amor e cuidado nesse momento tão importante e delicado da minha vida!", disse ela.

Viviane e Joaquim deixaram a maternidade na tarde de quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro. Joaquim nasceu no último dia 6, por meio de um parto cesária. O bebê veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm.

Confira as fotos de Viviane Araujo após o nascimento do filho: