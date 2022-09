Viviane Araujo se derrete ao mostrar o filho dormindo no seu colo

Viviane Araujo explode o fofurômetro ao registrar mais um momento de sua rotina com o filho recém-nascido, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 13h40

A atriz Viviane Araujo encantou seus seguidores ao mostrar nova imagem do seu filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Nesta sexta-feira, 30, a mamãe coruja fez stories no Instagram logo após amamentar o bebê.

Nas imagens, Joaquim apareceu dormindo tranquilo no colo da mamãe. “Bom dia, pessoal. Agora eu estou relaxado, já tomei meu mamá e gosto de ficar assim, no colinho da minha mãe”, disse ela, imitando o bebê.

Logo depois, a estrela ainda se derreteu: “Coisa mais linda, meu Deus! Eu sou lindão da minha mãe e do meu pai”.

VIVIANE ARAUJO ENCANTA AO MOSTRAR O FILHO "PENSATIVO"

Viviane Araújo (47) explodiu o fofurômetro ao publicar uma nova foto de seu filho, Joaquim, em seu perfil no Instagram. Na imagem, o menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, aparece deitado usando uma blusa vermelha, calça clara e um tênis, com uma das mãos próximo a cabeça, como se estivesse pensativo.

Ao dividir o registro nas redes sociais, a atriz se derreteu pelo herdeiro. "Alerta de fofura passando na sua timeline!", avisou a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os fãs encantados.

