Viviane Araújo mostra barriguinha de grávida durante treino: ''Saúde pro meu bebê''

Atriz e modelo Viviane Araújo mostra barriguinha de grávida enquanto faz série de exercícios físicos em casa

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 15h14

Nova mamãe do pedaço, a modelo e atriz Viviane Araújo (46) provou neste final de semana nas redes sociais, que a gestação não a deixará longe das atividades físicas.

Pelo contrário! A rainha de bateria da Salgueiro apareceu treinando no Instagram, e comentando dos benefícios dos esportes na vida de todas as pessoas.

"Nosso corpo precisa de movimento. Ser sedentário não pode ser considerado normal. Faça uma caminhada, suba uma escada, mas faça. Comece. Durante a gestação, pra mim, não podia ser diferente. E treinar em casa com apenas o peso do meu corpo me permite ser mais saudável e levar ainda mais saúde pro meu bebê", escreveu a famosa que mostrou a barriguinha para os fãs.

"E é isso que tento estimular em vocês. Saúde. Se você não tem restrição médica, se movimente. Isso pode mudar a sua vida. De dentro pra fora", completou Viviane Araújo que está nos primeiros meses de gravidez ao lado do marido, o Guilherme Militão (31).

Veja parte do treino da Viviane Araújo!