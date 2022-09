Viviane Araújo encanta ao mostrar amamentação do filho: “Toda hora”

Viviane Araújo compartilha momento fofíssimo com o filho recém-nascido, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 22h46

Na noite desta segunda-feira, 12, a atriz e mamãe Viviane Araújo (47) postou em suas redes sociais um momento da rotina com Joaquim, seu filho recém-nascido. Ela surgiu amamentando o bebê e brincou dizendo que ele tem livre demanda. “Amém que gosta do peitinho de mamãe”, disse ela.

Nos stories do Instagram, ela surgiu com o bebê no colo. “Boa noite meus amores, olha gente, agora é isso aqui, toda hora”, brincou a atri, e completou: “Ele gosta, amém, graças a deus, que ele gosta do peitinho da mamãe.”

Ela também aproveitou para contar como foi o dia de Joaquim, que foi ao pediatra e que está tudo bem com o pequeno, mas revelou que ele precisa mamar mais e ganhar peso.

Viviane também contou que a pediatra a ensinou que deveria dar os dois peitos para mamar na mesma mamada. “Eu dava o mesmo, ele pegava que não largava e ficava com medo dele perder a pega. Mas agora não, ela falou que é bom dar um pouquinho de cada mama na mesma mamada.”

Veja fotos dos stories da atriz Viviane Araújo amamentando o pequeno Joaquim:

Viviane Araújo posta amamentando Joaquim - Créditos: Reprodução / Instagram

Viviane Araújo deixa a maternidade com Joaquim

Viviane Araújo (47) e Guilherme Militão deixaram a maternidade acompanhados do primeiro filho, Joaquim. O casal foi fotografado na porta da maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas fotos, Viviane e Guilherme aparecem entre caricias enquanto carregava Joaquim no colo, que usava uma roupinha vermelha, tradição para recém-nascidos. Ainda na frente dos jornalistas, o casal deu um beijão. Joaquim nasceu no último dia 6, por meio de um parto cesária. O bebê veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm.